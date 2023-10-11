والي البحر الأحمر يفتتح محطة كهرباء صمت

افتتح والي ولاية البحر الاحمر فتح الله الحاج، محطة كهرباء منطقة صمت (١٠ كلم جنوب مدينة سنكات) لتدخل ضمن منظومة شبكة الكهرباء القومية في إطار مشروع كهرباء شرق السودان الذي ينفذه صندوق إعمار الشرق، وذلك ضمن برنامج زيارة الوالي اليوم لمحلية سنكات. واعرب الوالي خلال مخاطبته المناسبة، عن سعادته بدخول منطقة صمت شبكة الكهرباء، مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتقديم الدعم اللازم للمحليات في مجال الخدمات وادخال منطقة اركويت بمحلية سنكات في منظومة الشبكة القومية للكهرباء. ووقف الوالي خلال زيارته إلى وحدة جبيت الادارية بالمحلية، على الموقع المقترح ليكون معهدا حرفيا بجبيت. واكد استعداد حكومة الولاية لتقديم المطلوبات اللازمة لتجهيز وتأهيل المعهد لأداء رسالة التعليم الحرفي على الوجه المطلوب. وأشاد الوالي خلال زيارته إلى موقع ارتكاز القوات المسلحة بدور القوات المسلحة المتعاظم في حماية الوطن وتحقيق مبدا سيادة السودان على أراضيه. سونا

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