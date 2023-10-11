بالصور.. والي الشمالية يتسلم توصيات مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني

مهندس عمر علي صالح اختتمت اليوم بدنقلا أعمال مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني والذي إستمر لمدة ثلاثة ايام قدمت خلاله تسع أوراق عمل علمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وجاء المؤتمر تحت شعار (استثمار جاذب لمستقبل واعد). وخاطب ختام فعاليات المؤتمر والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي الذى تسلم التوصيات، مؤكدا إهتمام حكومة الولاية وحرصها على تنفبذ توصيات ومخرجات المؤتمر التي جاءت بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والاكادميين من أجل إحداث التنمية والنهضة والتقدم المنشود بالولاية. ووجه بتخصيص مواقع إستراتيجية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية لابناء الولاية المغتربين بدول المهجر تقديرا وعرفانا لما ظلوا يقدمونه في خدمة قضايا الولاية المختلفة واشار الى أن حكومة الولاية ماضية في تسهيل وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية الشمالية. من جانبه أكد وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح نجاح المؤتمر . وأعلن عن بشريات كبيرة لانسان الولاية تتمثل في إستلام حقوق الولاية من مشروع الضمان الاجتماعي الزراعي بمحلية القولد وإستلام 20% نصيب الولاية من مشروع أمطار الزراعي وقيام شركة قابضة مملوكة لابناء الولاية الشمالية هدفها إستغلال موارد الولاية وتوفير فرص عمالة وزيادة دخل الفرد برأس مال قدره 50 مليون دولار و500 ألف سهم تبدأ ب100 دولار. سونا

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