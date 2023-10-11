اعتماد معمل مرجعي للصحة العامة بسنار

اعتمد وفد معمل الصحة القومي الزائر لولاية سنار هذه الأيام معمل الصحة العامة بولاية سنار رسميا كمعمل مرجعي واعتماد نتائج الفحص فيه. وقال مدير المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار عبدالمنعم سليمان إن اعتماد معمل الصحه العامه يعد اضافه كبيره لإدارة المعامل بالولاية، مشيرا إلى ان المعمل يسهم في تشخيص الوبائيات ومكافحة الأمراض وذلك بالتدخل على أثر نتائج التشخيص. وفي الاطار ذاته إلتقى مدير المعامل وفد معمل الصحه العامه وناقش اللقاء تحديات العمل حيث أبدي الوفد إستعداده لتكملة إحتياجات المعمل لأهميته. سونا

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