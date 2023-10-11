بحث إمكانية تشغيل شبكة السودان لرصد الزلازل

توجه امس إلى القاهرة وكيل وزارة المعادن المكلف دكتور محمد سعيد زين العابدين، مترأسا وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء المقام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياء بحلوان. ومن المقرر ان يبحث الوكيل مع عدد من الخبراء والمختصين إمكانية دعم الهيئة في إعادة بناء قسم الجوفيزياء الذي دمر بسبب الحرب، بجانب وضع خطط بديلة لاستعادة المفقودات من اجهزة ومعدات وإمكانية تشغيل شبكة السودان لرصد الزلازل. سونا

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