شاهد بالصور.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها بالحجاب

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة.
وظهرت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا باللون الأبيض ونسقت معه عباءة باللون الموف الذي يكشف عن جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
كما اختارت ياسمين صبري، أن تضع حجاب باللون الأبيض على شعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها.
صدى البلد
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