مدير قوات الجمارك يتفقد معبر و حظيرة اشكيت الجمركية

مواصلة لزياراته التفقدية للمحطات الجمركية بوادي حلفا يرافقه السيد اللواء شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد تفقد الحظيرة الجمركية اشكيت ووقف علي سير العمل والاداء واستمع سيادته الي كل ما يعيق العمل حيث أوضح سعادته ان كل مشاكل المحطة جاري العمل علي حلها حتي يتمكن الجميع من العمل في بيئة جيدة.

حاثا الكل علي تقديم كل وقته لصالح العمل حيث أوضح ان هناك غرض رئيسي للزيارة وهي تنفيذ قرارات رئيس مجلس السيادة بتفعيل عمل المعابر وتسهيل حركة التجارة وعبور البضائع والسلع وانسيابها مشددا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات وانزلها أرض الواقع حتي تعبر البلاد من هذه الفترة العصيبة لتعطي افضل العطاء وخلال زيارته تفقد طرناطة الحظيرة اشكيت والتي تسهم في تسريع الوزن للشاحنات لعبورها في أسرع وقت ومن ثم تفقد المعبر اشكيت ووقف علي سير العمل والاداء فيه، واعدا ببذل المزيد من المعينات للمحطات والإهتمام بكل احتياجاته.

المكتب الصحفي لشرطة السودان