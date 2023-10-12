بوتين: الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون هي تاريخيا أرضهم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دعوات إسرائيل للفلسطينيين بالمغادرة إلى مصر لا تساهم في السلام، قائلا: إن هذا الأمر “لا يؤدي إلى السلام” ، منوها إلى أن هؤلاء الناس يعيشون على أرضهم.

قال بوتين، خلال مقابلة مع قناة “الغد” التلفزيونية: “من الصعب بالنسبة لي أن أعطي أي تقديرات. الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون هي تاريخيا أرضهم. علاوة على ذلك، كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هنا”.

واتهم بوتين الولايات المتحدة، في وقت سابق الأربعاء، بتفادي وجود عملية متوازنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة تولي زمام الأمور بنفسها دون حل القضايا الأساسية.

ووصف بوتين العنف في إسرائيل بأنه “مروع”، وقال إن الصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.

كما أكد بوتين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد الأسباب التي أدت إلى انفجار العنف في الشرق الأوسط.

وقال بوتين في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة اليوم: “إن سياسة الاستيطان، وعدد من العوامل الأخرى أدت إلى حدوث هذا الانفجار في العنف”.

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق من اليوم إن روسيا تلتزم بمبادئ عمل متوازنة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين، ما يمنحها الحق في المشاركة بعملية التسوية.

وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: “نحن نحافظ على الحوار مع الجانبين”. وأشار إلى أنه بالنسبة لموسكو “من المهم الحفاظ على نهج متوازن والبقاء على اتصال مع طرفي الصراع”، موضحاً “لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ولدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الإسرائيليين”.

وبالتالي، وفقاً له، موسكو “يجب أن تحافظ على مسافة متساوية” من الطرفين، مؤكداً أن “هذا فقط سيعطينا الحق بالمشاركة في عملية التسوية في المستقبل، ويمكن لروسيا أن تلعب دوراً في عملية التسوية وستفعل ذلك”.

العربية نت