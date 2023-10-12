المنتخب السوداني يخوض ثلاثة وديات إثنتان في نافذة الفيفا للعب الدولي مع تشاد!

حدد الإتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية رسميا وبعد التشاور والتنسيق مع الجهازين الإداري والفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواعيد المباريات الإعدادية لصقور الجديان ضمن معسكر الطائف في أيام الفيفا للعب الودي الدولي . وتقرر أن يخوض المنتخب ثلاثة مباريات الأولي يوم 15 أكتوبر 2023م أمام تنزانيا والثانية يوم 17 إكتوبر 2023م أمام تشاد ضمن أيام الفيفا دي والثالثة يوم 20 أكتوبر 2023م أمام تشاد. وأكد أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني رئيس لجنة المنتخبات أن كافة الترتيبات للمباريات الإعدادية قد اكتملت في نافذة الفيفا للعب الدولي وخارجها، مشيرا لأهمية هذه المباريات في إعداد المنتخب للاستحقاقات المنتظرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ومباراتي توغو والكنغو . سونا

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