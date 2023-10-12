الدامر تستهدف زراعة 80 الف من محاصيل العروة الشتوية

وجه الاستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر بضرورة المتابعة الميدانية لعمليات الموسم الشتوي ومضاعفة الجهود لتحقيق الربط المقرر على المحلية من زراعة محاصيل العروة الشتوية في تبلغ 80 الف فدان والتي يتصدرها محصول القمح باعتباره سلعة استراتيجية هامة للدولة في مساحة تبلغ 15620 فدان.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع غرفة الموسم الشتوي اليوم برئاسة المحلية بالدامر بحضور ومشاركة د. محمد أبوالقاسم مدير إدارة التقانة بالولاية المشرف على متابعة الموسم الشتوي بمحلية الدامر وناقش الاجتماع موقف الإعداد والتحضير لزراعة الموسم الشتوي والمشاكل والمعوقات التي تواجه الموسم الشتوي من مدخلات الإنتاج والسبل الكفيلة لمعالجتها.
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وقدم د.محمد أبوالقاسم مدير ادارة التقانة بالولاية تنويرا ضافيا حول الاستعدادات التي تمت لانطلاقة الموسم الشتوي من حيث المساحة والتمويل.
واستمع الاجتماع لتقارير مفصلة من الاخوة مدراء المشاريع الزراعية حول موقف التحضيرات التي تمت والمشاكل والمعوقات التي تواجه الموسم الشتوي، وفيما قدم ممثل مصرف المزارع التجاري بالدامر تنويرا حول سياسة المصرف لتمويل الموسم الشتوي.
سونا
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