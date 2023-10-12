النيل الأزرق تسير قافلة طبية الى ولاية القضارف

ودع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق عصر اليوم القافلة الطبية التي تسيرها حكومة الإقليم عبر وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق القومي للتأمين الصحي دعماً للأوضاع الطبية والصحية بولاية القضارف، ذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وعدد من القيادات الأهلية بالإقليم . الأستاذ جمال ناصر وزير الصحة أبان أن القافلة تجئ إستجابةً لتوجيهات حاكم الإقليم دعماً لولاية القضارف عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها الولاية بسبب الحميات مؤخراً، مبيناً أن القافلة تشتمل على كميات من المحاليل الوريدية وأدوية للأطفال وكميات مقدرة من المطهرات والمعينات الطبية، وأكد إستعداد وزارة الصحة بالإقليم للمساهمة في دعم الأوضاع الطبية بولاية القضارف. الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أوضح أن القافلة تجئ في إطار التوأمة بين الإقليم والولايات والأقاليم الأخرى، وأبان أن القافلة جاءت برعاية الحاكم وإشراف وزير الصحة بالتعاون مع الصندوق القومي للتأمين الصحي والإمدادات الطبية، مبيناً أن القافلة تمثل الدفعة الأولى من قوافل الدعم التي سوف تتحرك من الإقليم لكافة الأقاليم والولايات المعنية تنفيذاً لتوجيهات حاكم الإقليم. وأعلن أن الفريق احمد العمدة بادي وجه بضرورة أن تغطي القافلة كافة المحليات المتضررة بولاية القضارف، وأضاف أن السيد الحاكم بعث بتحياته لحكومة وشعب ولاية القضارف تحقيقاً للسلام والتعايش السلمي والإنخراط خلف القوات المسلحة.\ سونا

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