شاهد الصورة.. “إطلالة جريئة ومثيرة” .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها الجديد

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت جنا عمرو دياب، بجيب قصيرة باللون الاسود، ونسقت معها توب باللون البيج الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

صدى البلد