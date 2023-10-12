وزير التعليم بالجزيرة: إنطلاقة الدراسة بقرار من مجلس حكومة الولاية

نفى د.كمال الدين عوض عبد الله وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة تحديد موعد بداية العام الدراسي. وأكد الوزير في تصريح ل (سونا) أن تحديد إنطلاقة الدراسة يتم بقرار من مجلس وزراء حكومة الولاية وأعلن أن وزارته بصدد دراسة التحديات التي تعترض إنطلاقة العام الدراسي. واشار للتعاون مع عدد من المنظمات العاملة في مجال التعليم لإيجاد بدائل لمراكز الإيواء بالمدارس التي تستضيف الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب في 462 مدرسة، مؤكداً أن الولاية بصدد معالجة هذه التحديات مع الجهات ذات الصلة. سونا

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