شاهد بالفيديو .. أردول: هذا بيتنا في الخرطوم يشاهد كمية التخريب الذي تم..!

قال مبارك أردول أبرز القياديين الداعمين للجيش السوداني في حربه لإنهاء تمرد الدعم السريع، وذلك في تعليق على مشاهد التخريب الذي تم بيته:

هذا بيتنا في الخرطوم يشاهد كمية التخريب الذي تم ، ولمن يقول إنه من قصف الطيران اقول له اعلم طريقة قصف الطيران لاكثر من عشرة أعوام، فقد نجوت مرتين من حادثة استهداف مباشر وكتب لي عمر جديد.

وأضاف أردول على صفحته الرسمية: ما حدث في البيت اما قصف مدفعي طويل المدى او استغلال البيت كمنصة لتبادل القصف المدفعي، فهو يدمر الأسقف والحوائط ولكن الطيران بحرق .