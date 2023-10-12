وفد من برنامج الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش يزور النيل الأبيض

قام وفد من برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش برئاسة الدكتور يس على دوليب المدير العام للبرنامج وبمشاركة عدد من ممثلي نقطة تجمع الماشية بمنطقة ود النيل بولاية سنار، قاموا بزيارة لولاية النيل الأبيض استغرقت ثلاثه ايام، التقوا خلالها المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض كما قام بزيارة نقطة تجمع الماشية بوحدة الراوات الإدارية بمحلية السلام .

ولدى لقائه بالوفد اكد وزير الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض اهتمام وزارته بتنمية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي وحماية الغابات وتسخير كافة الامكانات المتاحه لانجاح مشروعات برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بالولاية .

وخلال مخاطبته اللقاء الذي جمع بين ممثلي نقطة تجمع الماشية بوحدة الراوات وممثلي نقطة تجمع الماشية بمنطقة ود النيل اوضح الدكتور يس علي دوليب المدير العام لبرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش ان الهدف من هذا اللقاء هو تبادل المعلومات والتجارب بين نقطتي الراوات وود النيل والوقوف على الأنظمة الإدارية والمالية وكيفية تحريك المنتجين وتذليل العقبات التي تواجه النقطتين وتكوين حلقة وصل بين المنتج والمستهلك المحلي.