(مشاد) تطالب الجهات الدولية بضرورة التعامل بشفافية تجاه الحرب المشروعة التي تخوضها القوات المسلحة السودانية ضد الدعم السريع

طالبت منظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) الجهات الدولية بضرورة التعامل بشفافية تجاه الحرب المشروعة التي تخوضها القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع المتمردة المحلولة ودعم الشعب السوداني وخاصة المدنيين من أهالي دارفور.

وشدد مدير المنظمة الاستاذ احمد عبدالله إسماعيل خلال مخاطبته الندوة التي نظمها المجلس السوداني الأوروبي بجنيف امس على هامش الجلسة المخصصه لإجازة قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول السودان بمشاركة 78 دولة ومنظمة حقوقية ودولية، شدد إسماعيل على ضرورة خروج الجهات الدولية من دائرة الصمت حول مايقع من انتهاكات على المدنيين السودانيين من المليشيا المتمردة، وعدم مساواة تلك المليشيات الإرهابية مع القوات المسلحة السودانية التي تعمل من اجل حماية ارواح المدنين وممتلكاتهم.

وتطرق إسماعيل في كلمته إلى جرائم مليشات الدعم السريع وانتهاكاتها تجاه المواطن السوداني، مستعرضا الاوضاع الانسانية والمزرية التي يعاني منها شرائح الاطفال والشباب وما لحق من دمار بالبنية التحتية.

وسلم رئيس منظمة (مشاد) المشاركين في الندوة من المهتمين بالقضايا الإنسانية مذكرتيين تضمنت الأولى انتهاكات الدعم السريع على المدنيين في السودان، فيما تضمنت المذكرة الثانية حقيقية تورط بعض المنظمات الدولية العاملة في السودان في دعم مليشيات الدعم السريع المتمردة المحلولة.