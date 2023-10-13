الشرطة تقتحم معسكر إيطاليا.. وتحقق مع لاعبين

كشف تقرير صحفي، مساء الخميس، عن تورط لاعبين من منتخب إيطاليا في قضية المراهنات المتهم فيها نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس.كانت تقارير عديدة، أفادت في الساعات الماضية بأن فاجيولي متورط في قضية المراهنات، حيث يخاطر بالتعرض للإيقاف لمدة 3 سنوات مع غرامة لا تقل عن 25 ألف يورو.
ذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن الصحفي فابريزيو كورونا، كان أول من أعلن أن لاعب يوفنتوس فاجيولي متورط بالمشاركة في مراهنات غير قانونية.وأضاف الموقع، أن كورونا أوضح أن هناك اثنين من لاعبي المنتخب الإيطالي وهما نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، وساندرو تونالي نجم ميلان السابق ولاعب نيوكاسل الحالي، تورطا أيضا في هذه القضية.
ولفت الصحفي، إلى أن زانيولو كان يراهن على مباريات روما عندما كان جزءا من الفريق، فيما انتهك تونالي قواعد المراهنات.
من ناحية أخرى، قالت وكالة “أنسا” الإيطالية، إن الشرطة تجري محادثات حاليا مع تونالي وزانيولو، بخصوص قضية المراهنات.
وأصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بيانا، أكد فيه أن عناصر الشرطة تواجدت في معسكر المنتخب لمقابلة تونالي وزانيولو.
وقرر الاتحاد بشكل رسمي، استبعاد الثنائي من المعسكر ليتأكد بذلك غيابهم عن مباراتي المنتخب الإيطالي ضد مالطة وإنجلترا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.وأوضح أن الثنائي يخضعان رسميا للتحقيق من قبل المدعي العام في تورينو، وهو نفس الشخص الذي يحقق مع لاعب يوفنتوس فاجيولي.
كووورة
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