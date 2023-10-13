أمم أفريقيا: مصر مع غانا.. والجزائر مع موريتانيا وتونس مع جنوب افريقيا

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أجريت في كوت ديفوار مساء الخميس، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة غانا. وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أما كوت ديفوار صاحبة الضيافة، حلت في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

فيما جاء المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وجاء منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

ووضعت القرعة، منتخب السنغال حامل اللقب، بجوار الكاميرون وغينيا وجامبيا في المجموعة الثالثة.

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