صحة سنار تبحث تدخلات المنظمات في مجال الاصحاح البيئي وسلامة المياه

أكد د. إبراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار على ضرورة تحديد وزارة الصحة لأماكن التدخل حسب حاجة الوزارة وفق الخطط التي تضعها.

وثمن العوض مجهودات المنظمات لافتا إلى ان الوضع الآن يحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية، مؤكدا أن ولاية سنار لم تسجل اي حاله من حمى الضنك او الكوليرا لكنها رفعت حالة الاستعداد لاقصى حد خاصة بعد ظهور حالات في ولايات الجوار.

من جهتها أكدت مدير المنظمات بوزارة الصحة استاذة غزيه مصطفى ان إلاجتماع مع المنظمات العامله بولاية سنار ناقش تدخلاتها في برامج الاصحاح وسلامة المياه مشيرة إلى ضرورة التنسيق لسد الثقرات .

فيما أستعرضت إيمان محمد توم ادارة الاصحاح البيئي بوزارة الصحة بسنار، الوضع الراهن لعمليات الاصحاح البيئي و اماكن الهشاشة، مؤكدة ان إدارتها وضعت الخطط للتدخل حسب الحاجه.

من جهته أكد منسق منظمة الصحة العالمية بولاية سنار مصطفى محمد عيسى ان المنظمة ستتدخل في خمسة محليات بولاية سنار في مجال صحة وسلامة المياه كما ستتدخل في عملية الاصحاح البيئي في أربعة مستشفيات .

واكد ممثل اليونسيف حمزه إبراهيم ان اليونيسيف ستدخل في عمليات الاصحاح البيئي لمعسكرات الايواء.