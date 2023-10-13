بادي و وزير العدل يفتتحان المباني الجديدة لإدارة التسجيلات التجارية بالإقليم

إفتتح الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمشاركة مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل اليوم المباني الجديدة لإدارة التسجيلات التجارية بالإقليم ذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم واللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية و عدد من المستشارين القانونيين برئاسة مولانا أبكر عثمان المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بالإقليم ومولانا عبدالرازق محمد عبدالرحمن كبير المستشارين بوزارة العدل المسجل التجاري بالإقليم الى جانب عدد من المكاتب الجديدة برئاسة الإدارة القانونية بمدينة الدمازين .

ويأتي الافتتاح في إطار برنامج زيارة السيد وزير العدل للإقليم .

الحاكم أعرب عن تقديره لزيارة السيد وزير العدل للإقليم، وقال إن المباني الجديدة لإدارة التسجيلات التجارية تعد من المؤسسات الحيوية الداعمة للمسيرة الخدمية التي تهم مواطني الإقليم، وأكد حرص حكومة الإقليم على دعم المسيرة التنموية خلال المرحلة القادمة .

من جانبه أشاد وزير العدل بمستوى الإستقرار الذي ينعم به الإقليم بفضل إنسجام الأجهزة العاملة بالإقليم.

وأعرب عن أمله في أن تمثل المباني الجديدة إضافة حقيقية للعمل العدلي والقانوني بالإقليم من خلال دعم الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية الى جانب أعمال الملكية الفكرية.