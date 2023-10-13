والي الخرطوم يصدر قرارا بعلاج مصابي وجرحى العمليات مجاناً

أصدر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم قراراً إدارياً قرر بموجبه علاج مصابي وجرحى العمليات العسكرية مجاناً بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم. سائلين الله لهم الشفاء العاجل. وحيا القرار الكوادر الطبية العاملة بالمؤسسات العلاجية والنصر لقواتنا المسلحة الباسلة. سونا

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