بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تلدغ باراجواي وتتصدر التصفيات

انتصر منتخب الأرجنتين على باراجواي بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل نيكولاس أوتاميندي، هدف الفوز للتانجو في الدقيقة الثالثة من المباراة، التي أقيمت على ملعب المونومنتال.

ولم يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اللقاء من البداية، حيث لعب بديلا في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، بفارق نقطتين عن البرازيل صاحبة الوصافة.

أما باراجواي لم تحصد سوى نقطة واحدة حتى الآن تحل بها في المركز الثامن، وتستمر في تقديم أداء متواضع رغم تعيين دانييل جارنيرو مدربا جديدا خلفا لجييرمو باروس سيكلوتو.

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