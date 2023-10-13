البرازيل تتعثر على أرضها أمام فنزويلا

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام نظيره الفنزويلي، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، في المباراة التي أقيمت بمدينة كويابا، ليهدر صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين. ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعا في منطقة الجزاء.وتراجعت البرازيل للمرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدرة. فيما حل منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 4 نقاط. كووورة

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