بالصور.. مباحث ولاية الجزيرة تضبط كميات ضخمة من المسروقات .. ومدير شرطة الولاية يقف على إنجازاتها

أشاد سعادة اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية في مكافحة الجريمة بأنواعها المختلفة.

ووصف سيادته الشرطة بالجهاز العريق الذي ظل دائماً في خدمة أمن وسلامة المجتمع مؤمناً على قدراتها العالية في بسط هيبة الدولة،والمحافظة على حقوق المواطنين..جاء ذلك لدى وقوفه برفقة العميد شرطة يوسف العوض مدير دائرة الجنايات على أضخم ضبطية حققتها المباحث.

والتي شملت ثلاجات وأجهزة تكييف وإطارات سيارات ومعدات كهربائية متنوعة ،وأدوية ،وأكد السيد مدير شرطة الولاية أهمية الدور الذي تلعبه المباحث في دفع العمل المنعي، وردع معتادي الجريمة.. وجدد مدير دائرة الجنايات ثقته في قدرات المباحث ،وما تطلع به من واجبات .. من جانبه أعلن مدير إدارة مباحث الولاية مواصلة جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات .

المكتب الصحفي لشرطة السودان