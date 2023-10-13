إسبانيا تهزم اسكتلندا .. وتتقدم في تصفيات اليورو

فاز المنتخب الإسباني 2-0 على نظيره الاسكتلندي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف المباراة لإسبانيا، ألفارو موراتا في الدقيقة 73، وسانسيت (86)، ليرد الإسبان الهزيمة لإسكتلندا التي انتصرت في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الأولى، خلف المتصدر اسكتلندا الذي تجمد رصيده عند 15 (لعب مباراة أكثر من إسبانيا).

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