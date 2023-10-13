برشلونة يخطط للإطاحة بقائده

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قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة برشلونة تنوي الإطاحة بأحد قادة الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تريد تجديد عقد سيرجي روبرتو، والذي متوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي.
وأضافت: “النادي يحترم روبرتو كثيرًا بسبب الدور الذي يلعبه كقائد للفريق وكوسيط بين اللاعبين والمدربين. على الرغم من أنه لاعب متواضع، إلا أنه ملتزم بالنادي ويعيش من أجل الفريق”.وتابعت: “لعب سيرجي روبرتو فقط 224 دقيقة في 6 مباريات وسجل هدفًا هذا الموسم. وبدأ يدرك أن مستقبله قد يكون خارج ملعب كامب نو”.
وأشارت: “إدارة برشلونة ليس لديها خطط حاليًا لتجديد عقده بسبب البحث عن ظهير أيمن آخر، ومن المتوقع أن يتم التعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو، كما أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين في وسط الملعب مما يقلل من فرصه في المشاركة”.
كووورة
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