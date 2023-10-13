مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط فتاة تروج الحبوب المخدرة

تمكنت مكافحة المخدرات ولاية سنار من القبض علي فتاة تعمل بالسوق الشعبي سنار وبحوزتها عدد (٩٩ ) من الحبوب المخدرة وذلك بعد توفر معلومات بأن المتهمة تقوم بترويج الحبوب بمكان عملها اثر ذلك تم وضع كمين محكم اسفر عنه القبض علي المتهمة وبحوزتها الحبوب . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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