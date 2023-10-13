وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدم به مفوض شركة أرياب للتعدين يفيد فيه بسرقة 639 جرام من الذهب تقدر قيمتها بمبلغ 30.388.000 جنيه. وفور تلقي المعلومة تم تكوين تيم بقيادة ضابط لمباشرة التحريات الى أن تم القبض على المتهم الأول الذي أرشد على بقية المتهمين حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 29.300.000 جنيه ويجري إستكمال التحريات معهم لمعرفة المزيد من التفاصيل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل تسترد 639 جرام ذهب تخص شركة أرياب للتعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.