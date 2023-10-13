قوات الدفاع المدنى ووزارة الصحة بولاية القضارف تنفذان عمليات رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك والإسهالات المائية

بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية القضارف والتعاون مع منظمة مهاد الطوعية وتحت رعاية السيد الفريق شرطة د/ عثمان عطا المدير العام لقوات الدفاع المدني وإشراف اللواء شرطة مدثر حسب الرسول مدير شرطة ولاية القضارف وبمتابعة العميد شرطة بابكر محمود مدير قوات الدفاع المدني بالولاية نفذت قوات الدفاع المدنى عمليات رش ضبابي لمكافحة الباعوض الناقل لحمى الضنك والإسهالات المائية في أعقاب تفشيها بالمدينة. وقد استهدفت الحملة سوق مدينة القضارف وحي الموظفين والمستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) أوضح العميد شرطة بابكر محمود مدير قوات الدفاع المدني بالولاية أن قيام هذه الحملة يأتي في إطار عمليات التنسيق والتعاون وتضافر الجهود مع الأجهزة الصحية المختصة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة حمى الضنك والإسهالات المائية والحد من انتشارها بأنجع الطرق وأنجح السبل، مضيفا أن هذه الشراكة تأتي من منطلق حرص واهتمام قوات الدفاع المدني بتعزيز وتوفير إجراءات السلامة الصحية والوقاية من الأوبئة والأمراض والمساهمة في إسناد عمليات المحاربة والمكافحة من خلال دعم مثل المبادرات وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أهدافها بأن ينعم المواطن بتمام الصحة وموفور العافية. وثمن سيادته جهود رئاسة قوات الدفاع المدني ورئاسة شرطة الولاية بدعم كافة برامج وأنشطة قوات الدفاع المدني بالولاية حتى تضطلع بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان