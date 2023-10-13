نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ووفقاً للمقطع الذي نشرته سلطانة الطرب السوداني ورصده محرر موقع النيلين فقد قامت مطربة أثيوبية حسناء بترديد أغنية عربي الشهيرة “الحب هدأ”. وأبدعت الحسناء الأثيوبية في أداء الأغنية في حضور مواطنتها المطربة الشهيرة “هايمونيت” والتي رددت مع الأغنية وسط سعادة وتفاعل الفنانة السودانية هدى عربي. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء أثيوبية فائقة الجمال تغني مع مواطنتها الفنانة الشهيرة “هايمونيت” أشهر أغنيات المطربة السودانية هدى عربي والأخيرة تنشر المقطع وتعبر عن حبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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