سجل أحد أفراد قوات الدعم السريع اعترافاً وصفه المتابعون بالخطير وذلك بعد أن كشف بنفسه عن عنوانه ومقر إقامته بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد فرد الدعم السريع في تسجيله الذي قام بتصويره لنفسه أنه قام بقتل نقيب القوات المسلحة الذي اقتحم مكانه رفقة قوة من قوات العمل الخاص.
وذكر أنه قام بستره ودفنه بعد أن تركه زملائه وهربوا على حد تعبيره, مؤكداً أنه قام بحفر قبره وقام بدفنه داخل مقابر حمد النيل بأم درمان بعد أن صلى عليه صلاة الجنازة.
وكشف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن عنوان سكنه وإقامته, وذكر أنه يسكن بحي الخليج بمنطقة الفتيحاب والتي تقع جنوب مدينة أم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يكشف عن عنوانه ومقر اقامته ويسجل اعترافاً خطيراً: (قتلت نقيب القوات المسلحة الشهير وحفرت قبره وسترته ودفنته في هذه المقبرة بعد أن صليت عليه صلاة الجنازة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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