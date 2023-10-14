تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والسخرية بعد ساعات من تداوله على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مذيعة حسناء وهي تسأل المواطنين في الشارع العام عن بعض الفوازير.
والتقت المذيعة برجل ضمن عدد من ضيوفها وسألته عن إجابة الفزورة (ما هي الحاجة البتشيلك وتشيلها في نفس الوقت؟) ليجيبها الرجل (مرتي بتشيلني وبشيلها).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ضحك جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من إجابة الرجل الذي أحرج المذيعة وجعلها تدخل في حالة من الضحك, وكتب أحدهم معلقاً (جبتها وارمة ودرعتها لكن يا عمك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يحرج مذيعة حسناء سألته عن حل لغز غامض على الهواء وكانت إجابته (أنا مرتي بتشيلني وبشيلها) وساخرون: (جبتها وارمة ودرعتها لكن يا عمك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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