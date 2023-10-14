شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تثير ضجة واسعة بعد ظهورها تغني في جلسة خاصة (واي من نارك أنا) وهي جالسة بطريقة مثيرة للجدل

أثارت المطربة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية وهي تغني خلال جلسة خاصة بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. وتغنت الدولية خلال الجلسة (البوبايا يا البوبايا واي من نارك أنا) وهي جالسة بطريقة مثيرة للجدل انتقدها بها جمهور مواقع التواصل بعد مشاهدته المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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