شرطة جنوب كردفان تؤكد جاهزيتها لحماية المواطن

اكد مدير شرطة جنوب كردفان بالإنابة العميد معتز كديرو جاهزية قوات الشرطة بوحداتها واقسامها المختلفة وبالتنسبق مع الأجهزة الامنيه والجهاز التنفيذي للولاية للتصدي ولحماية تراب الوطن الغالي. وقال في كلمته في حملة اصحاح البيئة التي انتظمت احياء مدينة كادقلي ان الشرطة تعمل على راحة المواطن وحماية ممتلكاته في العمل الجنائي والمدني، واضاف ان مشاركة الشرطة تأتي بناءا على توجيهات حكومة الولاية واسناد الاحياء الشمالية لمدخل رئاسة الولاية بجانب الاهتمام بأهمية النظافة ضد الأمراض الفتاكة لتقليل أعباء العلاج. فيما امتدح والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم الادوار التي ظلت تؤديها الشرطة جنبا الي جنب مع قوات الشعب المسلحة في حماية المواطن وممتلكاته فضلا عن دورها في مجال العمل الجنائي. واكد الوالي استمرارية الحملة حتى تصبح الولاية خالية من أمراض الوبائيات ومكافحة حمى الضنك التي ظهرت في بعض المحليات. سونا

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