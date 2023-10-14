رئيس الاداره الاهلية بمجتمع أبيي بالبحر الأحمر يؤكد دعمهم القوات المسلحة

اكد رئيس الإدارة الاهلية بمجتمع أبيي بولاية البحر الأحمر عن دعمهم ووقوفهم مع القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن الوطن ضد التمرد الذي تقوده مليشيا الدعم السريع. وقال لدى مخاطبتة اليوم بصالة شمندرة بولاية البحر الأحمر ملتقى القومة للوطن تحت ظلال شجرة ابيي تحت شعار (معا من أجل كرامة السودان ) برعاية مدير عام هيئة المواني البحرية كابتن محمد الحسن مختار وبحضور مبارك اردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ان دينكا أبيي تمثل سندا ودعما للقوات المسلحة لأنها من الإستقلال وقبله ظلت تعمل من أجل الاستقرار، مشيرا إلى ان سكان أبيي سودانيون بالميلاد ويجب أن يتمتعوا بكل الحقوق والواجبات مثلهم مثل اي مواطن. فيما قالت نادية عبد الله الجاك ممثله المرأة بولاية البحر الأحمر ان المرأة ستظل دوما مع وحدة السودان وانها تعمل من أجل نيل حقوق المرأة. سونا

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