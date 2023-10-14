بمشاركة السودان.. اختتام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء بحلوان

اختتمت بجمهورية مصر العربية فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء المقام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياء بحلوان . أشاد المؤتمر بمشاركة وفد السودان برئاسة وكيل وزارة المعادن المكلف الدكتور محمد سعيد زين العابدين ويرافقه الدكتور حمد بشير عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل والمختبرات والخدمات الفنية وممثل المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية . وقال الدكتور محمد سعيد أن احتفاء المؤتمر والمعهد بمشاركة وفد السودان دليل تعافي وتاكيدا لدوره في المحيط العربي والدولي. وأبان الوكيل بان اللقاءات الرفيعة المستوى التي عقدها مع المؤسسات ستنعكس في أعادة بناء مؤسسات قطاع التعدين . وقال زين العابدين تم التاكيد على ضرورة تكثيف الدراسات الجوفيزياء والزازلية. وإلتقى وكيل وزارة المعادن بوفد جامعة الملك سعود ، مبينا ان اللقاء فتح الباب لدور المؤسسسات السعودية البحثية في مساعدة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في بناء قاعدة البيانات الجيولوجية. سونا

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