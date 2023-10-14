والي النيل الأبيض يتفقد مخيم العيون الذي تنظمه مؤسسة البصر بكوستي

قام الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض ظهر اليوم بزيارة تفقدية لمخيم العيون بمستشفي العيون بمدينة كوستي، والذي تنظمه وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومنظمة العون المباشر، رافقه خلالها الدكتور عز الدين حسين محمد علوان وزير الصحة والتنمية الإجتماعية المكلف بالولاية والدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار الوالي للشؤون الصحية والدكتور الزين سعد آدم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالولاية.

َووقف الوالي علي سير العمل بالمخيم وغرف الكشف البصري والموجات الصوتية للشبكيات وغرفة العمليات.

واستمع سيادته خلال هذه الجولة إلى تقرير مفصل عن برامج المخيم من حيث الأجهزة المتقدمة التي يعمل بها في فحص الفيروسات والسكري والعمليات التي تم إجراؤها والأدوية والنظارات التي تم توزيعها.

وأشاد والي النيل الأبيض بالجهود الكبيرة التي بذلت في إنجاح المخيم لتقديم كل الخدمات الطبية لمرضي العيون، مضيفاً أن ولاية النيل الأبيض، بحكم موقعها الوسطي بين الولايات واحتضانها للوافدين من الخرطوم بالإضافة للمرضى من ولايات دارفور وكردفان، أصبحت قبلة لطالبي الخدمات الطبية وكثير من الخدمات الأخرى، مما يتطلب المزيد من خدمات المخيمات في كافة التخصصات الطبية حتي تكون عون وسند للمرضى داخل وخارج الولاية.

وأشار الوالي لمساعي حكومة الولاية لتكملة المتبقي من مستشفي العيون بكوستي. وقال إن هنالك برنامج مع منظمة قطر الخيرية والداعميين والممولين لهذا المشروع من أجل إكمال هذا المستشفى لتقوم بدورها علي الوجه الاكمل.