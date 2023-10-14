نائب والي غرب كردفان يؤكد قيام ملتقى قضايا التعليم بالولاية

بحث نائب والي غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نور الدين بمكتبه بأمانة الحكومة بالفولة مع المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالولاية الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام الجهود المبذولة لفتح المدارس بجميع المحليات، مشيراً إلى إمكانية قيام ملتقى لمناقشة قضايا التعليم بالولاية.

وفي تصريح لـ(سونا)، عقب اللقاء، قال الأستاذ رحمة الله الإمام إنه أطلع نائب الوالي على مقترح الوزارة بقيام ملتقى لمناقشة قضايا التعليم وتحديات فتح المدارس، لاسيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن اللجنة المعنية بالترتيب للملتقى تعكف حالياً علي وضع التصور النهائي وأوراق العمل التي ستقدم في الملتقى، والذي سيشارك فيه خبراء ومختصون في مجال التعليم إلى جانب المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري التعليم بالمحليات والإدارة الأهلية.

وتوقع سيادته أن يخرج الملتقى بتوصياتٍ قوية وهادفة تعمل على معالجة قضايا التعليم بالولاية في كل مجالات العملية التربوية .

واشار المدير العام لوزارة التربية والتوجيه إلى عددٍ من التحديات التي تواجه التعليم بالولاية وفي مقدمتها إنسياب مرتبات العاملين بالوزارة، الأمر الذي يتطلب التفاكر في كيفية إيجاد رؤى لمعالجة هذه المرتبات من أجل إستمرار وإستقرار الدراسة على الوجه المطلوب.