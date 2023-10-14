النيل الأبيض: إدارة أسواق المحاصيل جاهزة لإستقبال تجار المحاصيل من ولايات الجوار

أكد الأستاذ عبدالحليم الجيلى المدير العام للإدارة العامة للإيرادات بولاية النيل الأبيض إكتمال كافة الترتيبات لإستقبال تجار المحاصيل بالولايات المجاورة لولاية النيل الأبيض بأسواق المحاصيل فى محليات تندلتي، كوستى، ربك، الجبلين والدويم. وقال الجيلى، في تصريح لـ(سونا)، إن إدارة أسواق المحاصيل بالولاية قامت بتهيئة بيئة العمل في أسواق المحاصيل بالمحليات بهدف إنجاز تعاملات البيع والشراء لتجار المحاصيل وتوفير كافة الخدمات في أسواق المحاصيل من التخزين والتأمين والمياه والكهرباء. وابدي المدير العام للإدارة العامة للإيرادات إستعداد العاملين بإدارة الإيرادات للتعاون الكامل مع التجار وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، معلناً ترحيبه بكافة تجار المحاصيل بالولايات المجاورة للنيل الأبيض. سونا

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