انطلاقة حملة مكافحة نواقل الامراض بثلاث محليات بولاية سنار

إنطلقت اليوم حملة مكافحة نواقل الامراض بثلاث محليات بولاية سنار بدعم من وزارة المالية بولاية سنار شملت محليات الدالي والمزموم وابوحجار وشرق سنار. وثمنت الاستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بولاية سنار جهود وزارة المالية ودعمها لحملات مكافحة النواقل من أجل القضاء على الأوبئة. من جانبها أوضحت مديرة مكافحة نواقل الامراض بوزارة الصحة إخلاص الفاضل أن حملة مكافحة نواقل الامراض التي نفذت بتمويل من مالية سنار، سبقها مسح حشري على اثر نتائجه تم التدخل، مبينة أن هذه الحملات تأتي في إطار رفع حالة التأهب ومنع دخول حمى الضنك والكوليرا لولاية سنار. وتشير (سونا) أن هذه الحملة كانت قد سبقتها حملات اخرى لمكافحة النواقل في المحليات الأربعة المتبقية بولاية سنار والتي شملت سنار وسنجة والسوكي والدندر، بدعم من صندوق إعانة المرضى الكويتي. وعلى صعيد متصل وبدعم من منظمة الصحة العالمية نفذت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار حملة للإصحاح البيئي بمستشفيات سنار. وثمنت إيمان محمد توم مدير الاصحاح البيئي بوزارة الصحة جهود منظمة الصحة العالمية وقالت ان إدارتها اعدت خططا للتدخل. من جهته أكد مصطفى محمد عيسى منسق منظمة الصحة العالمية بولاية سنار وقوفهم مع الوزارة تحوطا لاي وباء. سونا

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