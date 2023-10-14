بالصور.. الرئيس التركي يلتقي السلطان أحمد دينار خلال فعاليات منتدى الاقتصاد التركي الإفريقي بإسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، بالسلطان أحمد دينار سلطان دارفور، خلال استقباله ومصافحته القادة ورجال الأعمال الأفارقة المشاركين في منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع بإسطنبول، بحضور وتشريف رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس جزر القمر غزالي عثماني .

وجدد الرئيس التركي خلال مخاطبته فعاليات المؤتمر بان تركيا ستقدم كافة أنواع المساهمات الضرورية لإفريقيا لتأخذ المكانة التي تستحقها في النظام العالمي. ‏‪ ولفت الرئيس التركي إلى عمق العلاقة مع أفريقيا منذ الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تنتهي الأزمة في السودان بسلام وستقوم تركيا في هذا الخصوص بإرسال المساعدات للمحتاجين لتخفيف المعاناة .

بدوره أشاد السلطان أحمد دينار باهتمام الرئيس التركي بافريقيا والسودان على وجه الخصوص فيما يتصل بنقل المعرفة والتكنولوجيا والزارعة والأعمال الإقتصادية بين كافة الدول، لافتا إلى أن تركيا تحتضن عدد كبير من رجال الأعمال السودانيين

وشهد المنتدى الذي عقد في مركز مؤتمرات تركيا بإسطنبول مشاركة 52 دولة أفريقية على المستوى الوزاري ووكلاء الوزراء وحضور ثلاثة آلاف رجل أعمال منهم 1400 رجل أعمال من القارة الأفريقية .