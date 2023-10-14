الجزيرة.. تعزيزات عسكرية لتمشيط ومسح حدود الجزيرة المتآخمة لولاية الخرطوم

الجيش السوداني أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف رئيس لجنة أمن الولاية عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق شمال الجزيرة وشرق الجزيرة والمناطق الشمالية الغربية من مشروع الجزيرة لتطهير تلك المناطق من أي ملامح لوجود مليشيات الدعم السريع المتمردة وبسط الأمن . وقال الوالي في تصريح لسونا إن التعزيزات العسكرية تعمل على تمشيط ومسح كافة حدود الولاية المتآخمة لولاية الخرطوم والتي تعرضت لإنتهاكات من المليشيات المتمردة. ولفت إلى أن الهجمات التي ينفذها المتمردين في ولاية الجزيرة محدودة وتهدف لترويع المواطنيين والسرقة والنهب ومن ثم تلوذ بالفرار. وطمأن الوالي مواطني الولاية بجاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي عدوان محتمل من المتمردين على ولاية الجزيرة، مشيراً إلى أن المتمردين من خلال الآلية الإعلامية تعمل على بث الهلع والرعب وسط المواطنين من خلال نشر صور وفيديوهات فى عدد من المواقع بالولاية لاتمثل الوضع الحقيقي. سونا

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