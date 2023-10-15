مستنفرو معسكر الشهيد محمد الحسن بابكر بالدامر يكرمون اسر الشهداء والمعلمين

الجيش السودان - قوات خاصة نظم مستنفري معسكر الشهيد محمد الحسن بابكر جادالله بمربع 14 بالدامر عصر اليوم، احتفالا بمناسبة تكريم اسر الشهداء والمعلمين والجهات التي اسهمت في انجاح برامج المعسكر . وشرف الاحتفالية الاستاذ محجوب السر ممثل والي ولاية نهر النيل وزير المالية المشرف علي معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر والأستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر والعقيد ركن امير كمال الدين قائد معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر والأستاذ مدثر حسن يسن منسق معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر ولفيف من المواطنين. واشتمل الاحتفال علي طابور استعراض عسكري ومناشط في المهارات القتالية بجانب فقرة التكريم. واشاد وزير المالية المشرف علي معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر، بحماس مستنفري معسكر الشهيد محمد الحسن بابكر جادالله واستجابتهم لنداء القائد العام للقوات المسلحة. فيما امتدح المدير التنفيذي لمحلية الدامر مجهودات مواطني مربع 14 لدعمهم لبرامج المعسكر وتلبيتهم لنداء الوطن بدفع ابنائهم لميدان التدريب للزود عن حياض الوطن. ووصف العقيد ركن امير كمال الدين قائد معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر، معسكر الشهيد محمد الحسن بابكر جادالله بالمعسكر النموذجي مبشرا باقتراب موعد التخرج. فيما استعرض قائد معسكر الشهيد محمد الحسن بابكر جادالله الرائد مهيد جملة من البرامج والمناشط التي نفذها المستنفرين خلال فترة التدريب، مشيدا بدعم ورعاية حكومة الولاية والمحلية ومواطني مربع 14 للمعسكر. سونا

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