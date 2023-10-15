رونالدو يحتفل بالتأهل.. ويوجه رسالة للجماهير

علق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، على تأهل البحارة إلى يورو 2024، وحصوله على تكريم خاص قبل الفوز على سلوفاكيا (3-2).
وعزز “الدون” رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص البحارة أمام سلوفاكيا، أمس الجمعة على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
واحتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، إذ رفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة (CR 200).كما حظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.
وفي هذا الصدد، نشر رونالدو عبر حسابه على “فيسبوك” صورا من المباراة، وكتب عليها: “نحن في يورو 2024! سعيد جدا بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة”.وأضاف: “شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل!”.
كووورة
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