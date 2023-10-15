تدشين حصاد محاصيل العروة الصيفية بمشروع الرهد

دشن الدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات الإتحادي صباح اليوم بالقريه 18 القسم الرابع بمشروع الرهد الزراعي، إنطلاقة عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية (الذرة -القطن- والفول السوداني) حيث ثمن الوزير جهود إدارة المشروع في إنجاح مؤكداً أن المحاصيل تبشر بإنتاجية عالية . من جانبه أكد المهندس عبد العظيم عبد الغني مدير عام مشروع الرهد الزراعي أن الرهد مؤهل لدعم الإقتصاد الوطني وسد الفجوة الغذائية بالبلاد مجددا الإلتزام بمواصلة العمل لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه عمليات الري بالتنسيق مع إدارة الري . وأوضح المدير الزراعي لمشروع الرهد المهندس عاطف محمود حمد أن المساحات المزروعة في الموسم الصيفي بلغت 25 ألف فدان فول و18 ألف فدان قطن، فيما بلغت مساحة الذرة 80 ألف فدان. واشاد بتعاون الشركاء في البنك الزراعي والمزارع والشرطة والمخابرات في تحقيق الإنتاج وحماية المحاصيل داعياً لتسهيل عمليات مكافحة الطيور التي تهاجم محصول الذره في المنطقة الواقعة في شريط الرهد بين ولايتي الجزيره والقضارف بمشروع . وأكد رئيس تنظيم مزارعي مشروع الرهد وقفة المزارعين في المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة داعياً إدارة البنك الزراعي لشراء المحاصيل حتى لا يقع المزارع في يد تجار السوق الأسود والسماسرة وحفاظاً على إستمرارية الإنتاجية العالية وتحقيق الأمن الغذائي . سونا

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