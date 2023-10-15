قالت مصادر لقناة الجزيرة بأن مسيرات الجيش السوداني دمرت 4 ارتكازات تابعة لقوات الدعم السريع في اتجاه منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم. وأسفرت عمليات نوعية عن تدمير عدد 2 عربة قتالية، قامت بها قوات العمل الخاص التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوداني بأم درمان. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات نوعية للجيش السوداني في أمدرمان ومسيرات تدمر ارتكازات الدعم في جنوب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.