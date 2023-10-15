“وول ستريت جورنال”: مصر زوّدت الجيش السوداني بطائرات مسيرة

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين أمنيين، يوم “السبت”، أن مصر سلّمت طائرات مسيرة للجيش السوداني. وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات مسيرة تركية من طراز “بيرقدار تي.بي.2” جرى تسليمها إلى الجيش السوداني الشهر الماضي. ولم تتمكّن “رويترز” من التحقّق من المعلومات بشكل مستقل. وزار رئيسُ مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، مصرَ، في أول مرة يغادر فيها السودان في أغسطس الماضي، والتقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. صحيفة سبق

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