نيمار لنجم البرازيل السابق: أنت أحمق ومتبجح

احتد نيمار جونيور، نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل ضد أحد النجوم السابقين لمنتخب السامبا، بعد مباراة فنزويلا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
تعرض نيمار (31 عاما) لموقف محرج عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، حيث ألقى عليه أحد المشجعين، علبة من الفيشار.وهاجم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، المشجع البرازيلي، قائلا “من فعل ذلك، إنسان غير مهذب، ولا يصلح لتربية ابنه”.من جانبه، دعا مهاجم منتخب البرازيل السابق، نيتو، مقدم البرامج التليفزيونية، جماهير السامبا، للتبول وإلقاء البراز على اللاعبين بسبب تواضع المستوى.
ورد نيمار عبر حسابه الرسمي بشبكة إنستجرام على دعوة نيتو، الذي لعب 16 مباراة بقميص البرازيل، قائلا: “أنت شخص أحمق وثرثار، ومتبجح”.
ويستعد نيمار مع رفاقه بمنتخب البرازيل لاختبار قوي، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
كووورة
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