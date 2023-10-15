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مناوي: ناقشنا مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية أمور مهمة

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال مني أركو مناوي حاكم دارفور: ناقشنا مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية كيفية تسهيل دور المحكمة لأداء مهامها في التحقيقات للجرائم السابقة والحالية بدارفور.

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الجزيرة – السودان

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MO Nasa

MO Nasa

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