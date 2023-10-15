شاهد بالصور.. “لوك ناعم” ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها “أبيض وأسود”

ياسمين عبدالعزيز نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية بلوزة بسيطة وناعمة باللون الأسود، ووضعت وشال حوف رقبتها ليتناسب مع إطلالتها الجذابة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. صدى البلد

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