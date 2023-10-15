لسنا مرشحين للتتويج.. «الركراكي» يصدم جماهير المغرب بشأن حلم أمم أفريقيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للتتويج ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وقال “الركراكي” في تصريحات أبرزتها صحفية النهار الجزائرية: “منتخب المغرب ليس مرشحًا للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023”.

وأضاف: ”المنافسة على كأس أمم أفريقيا دائما ما تكون صعبة علينا ولم نصل للنهائي منذ وقت طويل، حيث آخر مرة تأهلنا للنصف النهائي كنت لاعبا وكان لدي شعر”.

واختتم:” هناك العديد من المنتخبات تطورت كثيرا رغم عدم تأهلها لكأس العالم 2022، أبرزها كوت ديفوار ، نيجيريا، الجزائر”.

وتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا رفقة جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2023:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، جزر الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا

صدى البلد